Rohkem infot GRINGO

GRINGO Hinnainfo

GRINGO Ametlik veebisait

GRINGO Tokenoomika

GRINGO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

gringo logo

gringo hind (GRINGO)

Loendis mitteolevad

1 GRINGO/USD reaalajas hind:

--
----
-6.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
gringo (GRINGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:58:36 (UTC+8)

gringo (GRINGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023654
$ 0.0023654$ 0.0023654

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.29%

+23.01%

+23.01%

gringo (GRINGO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GRINGO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRINGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0023654 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GRINGO muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.29% 24 tunni vältel +23.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

gringo (GRINGO) – turuteave

$ 39.16K
$ 39.16K$ 39.16K

--
----

$ 39.16K
$ 39.16K$ 39.16K

945.63M
945.63M 945.63M

945,625,540.104263
945,625,540.104263 945,625,540.104263

gringo praegune turukapitalisatsioon on $ 39.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRINGO ringlev varu on 945.63M, mille koguvaru on 945625540.104263. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.16K.

gringo (GRINGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse gringo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse gringo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse gringo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse gringo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.29%
30 päeva$ 0+10.48%
60 päeva$ 0+29.42%
90 päeva$ 0--

Mis on gringo (GRINGO)

This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse gringo (GRINGO) allikas

Ametlik veebisait

gringo hinna ennustus (USD)

Kui palju on gringo (GRINGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie gringo (GRINGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida gringo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake gringo hinna ennustust kohe!

GRINGO kohalike valuutade suhtes

gringo (GRINGO) tokenoomika

gringo (GRINGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRINGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse gringo (GRINGO) kohta

Kui palju on gringo (GRINGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRINGO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRINGO/USD hind?
Praegune hind GRINGO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on gringo turukapitalisatsioon?
GRINGO turukapitalisatsioon on $ 39.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRINGO ringlev varu?
GRINGO ringlev varu on 945.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRINGO (ATH) hind?
GRINGO saavutab ATH hinna summas 0.0023654 USD.
Mis oli kõigi aegade GRINGO madalaim (ATL) hind?
GRINGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GRINGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRINGO kauplemismaht on -- USD.
Kas GRINGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRINGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRINGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:58:36 (UTC+8)

gringo (GRINGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.