Griffain New Hedge Fund logo

Griffain New Hedge Fund hind (CITADAIL)

Loendis mitteolevad

1 CITADAIL/USD reaalajas hind:

$0.00074536
$0.00074536$0.00074536
-14.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) reaalajas hinnagraafik
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04870041
$ 0.04870041$ 0.04870041

$ 0
$ 0$ 0

-1.84%

-14.70%

-40.08%

-40.08%

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CITADAIL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CITADAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04870041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CITADAIL muutunud -1.84% viimase tunni jooksul, -14.70% 24 tunni vältel -40.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) – turuteave

$ 745.36K
$ 745.36K$ 745.36K

--
----

$ 745.36K
$ 745.36K$ 745.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Griffain New Hedge Fund praegune turukapitalisatsioon on $ 745.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CITADAIL ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 745.36K.

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Griffain New Hedge Fund ja USD hinnamuutus $ -0.000128468458559153.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Griffain New Hedge Fund ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Griffain New Hedge Fund ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Griffain New Hedge Fund ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000128468458559153-14.70%
30 päeva$ 0-50.07%
60 päeva$ 0-19.64%
90 päeva$ 0--

Mis on Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.

Üksuse Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) allikas

Ametlik veebisait

Griffain New Hedge Fund hinna ennustus (USD)

Kui palju on Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Griffain New Hedge Fund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Griffain New Hedge Fund hinna ennustust kohe!

CITADAIL kohalike valuutade suhtes

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenoomika

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CITADAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) kohta

Kui palju on Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CITADAIL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CITADAIL/USD hind?
Praegune hind CITADAIL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Griffain New Hedge Fund turukapitalisatsioon?
CITADAIL turukapitalisatsioon on $ 745.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CITADAIL ringlev varu?
CITADAIL ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CITADAIL (ATH) hind?
CITADAIL saavutab ATH hinna summas 0.04870041 USD.
Mis oli kõigi aegade CITADAIL madalaim (ATL) hind?
CITADAIL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CITADAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CITADAIL kauplemismaht on -- USD.
Kas CITADAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CITADAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CITADAIL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.