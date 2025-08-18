Mis on Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) allikas Ametlik veebisait

Griffain New Hedge Fund hinna ennustus (USD)

Kui palju on Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Griffain New Hedge Fund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Griffain New Hedge Fund hinna ennustust kohe!

CITADAIL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenoomika

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CITADAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) kohta Kui palju on Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tänapäeval väärt? Reaalajas CITADAIL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CITADAIL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CITADAIL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Griffain New Hedge Fund turukapitalisatsioon? CITADAIL turukapitalisatsioon on $ 745.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CITADAIL ringlev varu? CITADAIL ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CITADAIL (ATH) hind? CITADAIL saavutab ATH hinna summas 0.04870041 USD . Mis oli kõigi aegade CITADAIL madalaim (ATL) hind? CITADAIL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CITADAIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CITADAIL kauplemismaht on -- USD . Kas CITADAIL sel aastal kõrgemale ka suundub? CITADAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CITADAIL hinna ennustust

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Olulised valdkonna uudised