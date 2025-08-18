Mis on Griddy (GRIDDY)

$GRIDDY token is a meme-based cryptocurrency inspired by the viral Griddy dance meme. Originally launched on Pump.Fun, the project quickly gained traction due to its fun and engaging nature. It was later transitioned to the Solana blockchain, driven by the community’s enthusiasm. $GRIDDY celebrates internet culture and the Griddy dance trend, offering a lighthearted, community-driven project for crypto enthusiasts and meme lovers alike.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Griddy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Griddy (GRIDDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Griddy (GRIDDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Griddy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Griddy hinna ennustust kohe!

GRIDDY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Griddy (GRIDDY) tokenoomika

Griddy (GRIDDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRIDDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Griddy (GRIDDY) kohta Kui palju on Griddy (GRIDDY) tänapäeval väärt? Reaalajas GRIDDY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRIDDY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRIDDY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Griddy turukapitalisatsioon? GRIDDY turukapitalisatsioon on $ 17.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRIDDY ringlev varu? GRIDDY ringlev varu on 996.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRIDDY (ATH) hind? GRIDDY saavutab ATH hinna summas 0.00730469 USD . Mis oli kõigi aegade GRIDDY madalaim (ATL) hind? GRIDDY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GRIDDY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRIDDY kauplemismaht on -- USD . Kas GRIDDY sel aastal kõrgemale ka suundub? GRIDDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRIDDY hinna ennustust

Griddy (GRIDDY) Olulised valdkonna uudised