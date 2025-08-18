Rohkem infot GRC

Gridcoin logo

Gridcoin hind (GRC)

Loendis mitteolevad

1 GRC/USD reaalajas hind:

$0.00346187
-26.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Gridcoin (GRC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:25:14 (UTC+8)

Gridcoin (GRC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00345555
24 h madal
$ 0.00499298
24 h kõrge

$ 0.00345555
$ 0.00499298
$ 0.214228
$ 0
-0.20%

-26.51%

-5.68%

-5.68%

Gridcoin (GRC) reaalajas hind on $0.00346187. Viimase 24 tunni jooksul GRC kaubeldud madalaim $ 0.00345555 ja kõrgeim $ 0.00499298 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.214228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GRC muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -26.51% 24 tunni vältel -5.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gridcoin (GRC) – turuteave

$ 1.69M
--
$ 1.75M
488.48M
504,724,604.05929
Gridcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.69M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRC ringlev varu on 488.48M, mille koguvaru on 504724604.05929. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.75M.

Gridcoin (GRC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gridcoin ja USD hinnamuutus $ -0.001249213104889912.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gridcoin ja USD hinnamuutus $ -0.0009308338.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gridcoin ja USD hinnamuutus $ -0.0011804346.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gridcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001249213104889912-26.51%
30 päeva$ -0.0009308338-26.88%
60 päeva$ -0.0011804346-34.09%
90 päeva$ 0--

Mis on Gridcoin (GRC)

Üksuse Gridcoin (GRC) allikas

Ametlik veebisait

Gridcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gridcoin (GRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gridcoin (GRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gridcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gridcoin hinna ennustust kohe!

GRC kohalike valuutade suhtes

Gridcoin (GRC) tokenoomika

Gridcoin (GRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gridcoin (GRC) kohta

Kui palju on Gridcoin (GRC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRC hind USD on 0.00346187 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRC/USD hind?
Praegune hind GRC/USD on $ 0.00346187. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gridcoin turukapitalisatsioon?
GRC turukapitalisatsioon on $ 1.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRC ringlev varu?
GRC ringlev varu on 488.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRC (ATH) hind?
GRC saavutab ATH hinna summas 0.214228 USD.
Mis oli kõigi aegade GRC madalaim (ATL) hind?
GRC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GRC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRC kauplemismaht on -- USD.
Kas GRC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRC hinna ennustust.
Gridcoin (GRC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

