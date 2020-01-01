Gremly ($GREMLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gremly ($GREMLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gremly ($GREMLY) teave GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way. Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created. Ametlik veebisait: https://www.gremly.vip/ Valge raamat: https://gremly.gitbook.io/gremly-docs Ostke $GREMLY kohe!

Gremly ($GREMLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gremly ($GREMLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 197.23K $ 197.23K $ 197.23K Koguvaru: $ 409.09T $ 409.09T $ 409.09T Ringlev varu: $ 409.09T $ 409.09T $ 409.09T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 197.23K $ 197.23K $ 197.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gremly ($GREMLY) hinna kohta

Gremly ($GREMLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gremly ($GREMLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $GREMLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $GREMLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $GREMLY tokeni tokenoomikat, avastage $GREMLY tokeni reaalajas hinda!

$GREMLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $GREMLY võiks suunduda? Meie $GREMLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $GREMLY tokeni hinna ennustust kohe!

