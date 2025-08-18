Rohkem infot $GREMLY

Gremly hind ($GREMLY)

1 $GREMLY/USD reaalajas hind:

-12.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Gremly ($GREMLY) reaalajas hinnagraafik
Gremly ($GREMLY) hinna teave (USD)

Gremly ($GREMLY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $GREMLY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $GREMLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $GREMLY muutunud +2.13% viimase tunni jooksul, -12.49% 24 tunni vältel -52.58% viimase 7 päeva jooksul.

Gremly ($GREMLY) – turuteave

Gremly praegune turukapitalisatsioon on $ 133.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $GREMLY ringlev varu on 409.43T, mille koguvaru on 409432338810506.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.50K.

Gremly ($GREMLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gremly ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gremly ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gremly ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gremly ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-12.49%
30 päeva$ 0-71.81%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Gremly ($GREMLY)

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way. Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Gremly hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gremly ($GREMLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gremly ($GREMLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gremly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gremly hinna ennustust kohe!

$GREMLY kohalike valuutade suhtes

Gremly ($GREMLY) tokenoomika

Gremly ($GREMLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $GREMLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gremly ($GREMLY) kohta

Kui palju on Gremly ($GREMLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $GREMLY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $GREMLY/USD hind?
Praegune hind $GREMLY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gremly turukapitalisatsioon?
$GREMLY turukapitalisatsioon on $ 133.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $GREMLY ringlev varu?
$GREMLY ringlev varu on 409.43T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $GREMLY (ATH) hind?
$GREMLY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $GREMLY madalaim (ATL) hind?
$GREMLY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $GREMLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $GREMLY kauplemismaht on -- USD.
Kas $GREMLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$GREMLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $GREMLY hinna ennustust.
