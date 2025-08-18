Rohkem infot GREG

GREG Hinnainfo

GREG Ametlik veebisait

GREG Tokenoomika

GREG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

greg16676935420 logo

greg16676935420 hind (GREG)

Loendis mitteolevad

1 GREG/USD reaalajas hind:

$0.00035432
$0.00035432$0.00035432
-3.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
greg16676935420 (GREG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:45:06 (UTC+8)

greg16676935420 (GREG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003522
$ 0.0003522$ 0.0003522
24 h madal
$ 0.00037905
$ 0.00037905$ 0.00037905
24 h kõrge

$ 0.0003522
$ 0.0003522$ 0.0003522

$ 0.00037905
$ 0.00037905$ 0.00037905

$ 0.00124673
$ 0.00124673$ 0.00124673

$ 0.00005822
$ 0.00005822$ 0.00005822

-0.38%

-4.42%

-14.38%

-14.38%

greg16676935420 (GREG) reaalajas hind on $0.00035403. Viimase 24 tunni jooksul GREG kaubeldud madalaim $ 0.0003522 ja kõrgeim $ 0.00037905 näitab aktiivset turu volatiivsust. GREGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00124673 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005822.

Lüliajalise tootluse osas on GREG muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -4.42% 24 tunni vältel -14.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

greg16676935420 (GREG) – turuteave

$ 353.99K
$ 353.99K$ 353.99K

--
----

$ 353.99K
$ 353.99K$ 353.99K

999.90M
999.90M 999.90M

999,899,531.82
999,899,531.82 999,899,531.82

greg16676935420 praegune turukapitalisatsioon on $ 353.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GREG ringlev varu on 999.90M, mille koguvaru on 999899531.82. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 353.99K.

greg16676935420 (GREG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse greg16676935420 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse greg16676935420 ja USD hinnamuutus $ -0.0001433159.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse greg16676935420 ja USD hinnamuutus $ -0.0001434752.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse greg16676935420 ja USD hinnamuutus $ -0.00008781853939510465.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.42%
30 päeva$ -0.0001433159-40.48%
60 päeva$ -0.0001434752-40.52%
90 päeva$ -0.00008781853939510465-19.87%

Mis on greg16676935420 (GREG)

im $greg I like football and stocks and my birthday im from kentuckey. I'm a investor. I like to golf at the golf course (unofficial community takeover)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse greg16676935420 (GREG) allikas

Ametlik veebisait

greg16676935420 hinna ennustus (USD)

Kui palju on greg16676935420 (GREG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie greg16676935420 (GREG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida greg16676935420 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake greg16676935420 hinna ennustust kohe!

GREG kohalike valuutade suhtes

greg16676935420 (GREG) tokenoomika

greg16676935420 (GREG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GREG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse greg16676935420 (GREG) kohta

Kui palju on greg16676935420 (GREG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GREG hind USD on 0.00035403 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GREG/USD hind?
Praegune hind GREG/USD on $ 0.00035403. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on greg16676935420 turukapitalisatsioon?
GREG turukapitalisatsioon on $ 353.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GREG ringlev varu?
GREG ringlev varu on 999.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GREG (ATH) hind?
GREG saavutab ATH hinna summas 0.00124673 USD.
Mis oli kõigi aegade GREG madalaim (ATL) hind?
GREG nägi ATL hinda summas 0.00005822 USD.
Milline on GREG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GREG kauplemismaht on -- USD.
Kas GREG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GREG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GREG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:45:06 (UTC+8)

greg16676935420 (GREG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.