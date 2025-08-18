Mis on GreenTrust (GNT)

GreenTrust Token (“GNT”) is a sustainable decentralized blockchain application that prides itself of being the first Utility Token with a carbon-neutral network. Its utility resides on its capability to allow users to reduce their individual carbon footprint by exchanging GNT for “CO2 Offset Certificates”. The goal of GreenTrust Token is to contrast the carbon emission of the blockchain technology and promote sustainable energy use in cryptocurrencies' processes and applications. GNT believes that carbon neutrality can be reached by a commitment to measure, reduce, and finally offset carbon footprint. To measure the GNT network carbon footprint, The “GreenTrust Token model” was developed. The model dynamically links the number of GNT transactions with the equivalent CO2 emission. To reduce, and finally offset CO2 emissions, GNT team is committed to incept and accelerate initiatives along two main routes: Compensation and Reduction at the source. GreenTrust Token hence uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses towards green economy goals. It is based on the BSC-BEP20 network, with the consensus mechanism Proof of Staked Authority (“PoSA”) that ensures efficiency and performance in terms of speed and cost of transactions. The simpleness of the GNT contract, and the 0% fees policy, help in this sense, allowing users to transact GNT with a smooth IN/OUT process. The GNT smart contract was audited and verified by TechRate Audit company , passing all the checking status and without reporting security issues.

Üksuse GreenTrust (GNT) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GreenTrust (GNT) kohta Kui palju on GreenTrust (GNT) tänapäeval väärt? Reaalajas GNT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GNT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GNT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GreenTrust turukapitalisatsioon? GNT turukapitalisatsioon on $ 22.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GNT ringlev varu? GNT ringlev varu on 28.02T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNT (ATH) hind? GNT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GNT madalaim (ATL) hind? GNT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GNT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GNT kauplemismaht on -- USD . Kas GNT sel aastal kõrgemale ka suundub? GNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GNT hinna ennustust

