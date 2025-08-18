GreenTrust hind (GNT)
-0.28%
-2.17%
+6.87%
+6.87%
GreenTrust (GNT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GNT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on GNT muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -2.17% 24 tunni vältel +6.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GreenTrust praegune turukapitalisatsioon on $ 22.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GNT ringlev varu on 28.02T, mille koguvaru on 126105420000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.42K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse GreenTrust ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GreenTrust ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GreenTrust ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GreenTrust ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.17%
|30 päeva
|$ 0
|+29.21%
|60 päeva
|$ 0
|+30.77%
|90 päeva
|$ 0
|--
GreenTrust Token (“GNT”) is a sustainable decentralized blockchain application that prides itself of being the first Utility Token with a carbon-neutral network. Its utility resides on its capability to allow users to reduce their individual carbon footprint by exchanging GNT for “CO2 Offset Certificates”. The goal of GreenTrust Token is to contrast the carbon emission of the blockchain technology and promote sustainable energy use in cryptocurrencies' processes and applications. GNT believes that carbon neutrality can be reached by a commitment to measure, reduce, and finally offset carbon footprint. To measure the GNT network carbon footprint, The “GreenTrust Token model” was developed. The model dynamically links the number of GNT transactions with the equivalent CO2 emission. To reduce, and finally offset CO2 emissions, GNT team is committed to incept and accelerate initiatives along two main routes: Compensation and Reduction at the source. GreenTrust Token hence uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses towards green economy goals. It is based on the BSC-BEP20 network, with the consensus mechanism Proof of Staked Authority (“PoSA”) that ensures efficiency and performance in terms of speed and cost of transactions. The simpleness of the GNT contract, and the 0% fees policy, help in this sense, allowing users to transact GNT with a smooth IN/OUT process. The GNT smart contract was audited and verified by TechRate Audit company , passing all the checking status and without reporting security issues.
