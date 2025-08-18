Mis on Green RWA (GREEN)

GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Green RWA (GREEN) allikas Ametlik veebisait

Green RWA hinna ennustus (USD)

Kui palju on Green RWA (GREEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Green RWA (GREEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Green RWA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Green RWA hinna ennustust kohe!

GREEN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Green RWA (GREEN) tokenoomika

Green RWA (GREEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GREEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Green RWA (GREEN) kohta Kui palju on Green RWA (GREEN) tänapäeval väärt? Reaalajas GREEN hind USD on 0.00000546 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GREEN/USD hind? $ 0.00000546 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GREEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Green RWA turukapitalisatsioon? GREEN turukapitalisatsioon on $ 5.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GREEN ringlev varu? GREEN ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GREEN (ATH) hind? GREEN saavutab ATH hinna summas 0.0020812 USD . Mis oli kõigi aegade GREEN madalaim (ATL) hind? GREEN nägi ATL hinda summas 0.00000438 USD . Milline on GREEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GREEN kauplemismaht on -- USD . Kas GREEN sel aastal kõrgemale ka suundub? GREEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GREEN hinna ennustust

Green RWA (GREEN) Olulised valdkonna uudised