Graviton (GRAV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Graviton (GRAV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Graviton (GRAV) teave Gravity Bridge is an open-source and decentralized bridge that acts as a neutral arbiter for securely connecting Ethereum and Cosmos (IBC) ecosystems. Ametlik veebisait: https://gravitybridge.net Valge raamat: https://www.gravitybridge.net/post/how-gravity-works Ostke GRAV kohe!

Graviton (GRAV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Graviton (GRAV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 275.57K $ 275.57K $ 275.57K Koguvaru: $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B Ringlev varu: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 668.25K $ 668.25K $ 668.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.256012 $ 0.256012 $ 0.256012 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00017865 $ 0.00017865 $ 0.00017865 Praegune hind: $ 0.00024365 $ 0.00024365 $ 0.00024365 Lisateave Graviton (GRAV) hinna kohta

Graviton (GRAV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Graviton (GRAV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRAV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRAV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRAV tokeni tokenoomikat, avastage GRAV tokeni reaalajas hinda!

GRAV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRAV võiks suunduda? Meie GRAV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRAV tokeni hinna ennustust kohe!

