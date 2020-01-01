GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GraphLinq Wrapped ETH (WETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) teave WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem. Ametlik veebisait: https://hub.graphlinq.io/ Valge raamat: https://2500036798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvJQkQ50pDkgt6evUlFbl%2Fuploads%2Fmv2pniPs9GefpKbnM2tR%2Flitepaper.pdf?alt=media&token=89bb81fe-ec30-4903-8aca-516e9462c09e Ostke WETH kohe!

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GraphLinq Wrapped ETH (WETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 318.94K $ 318.94K $ 318.94K Koguvaru: $ 76.78 $ 76.78 $ 76.78 Ringlev varu: $ 76.78 $ 76.78 $ 76.78 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 318.94K $ 318.94K $ 318.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,921.36 $ 4,921.36 $ 4,921.36 Kõigi aegade madalaim: $ 1,427.47 $ 1,427.47 $ 1,427.47 Praegune hind: $ 4,131.93 $ 4,131.93 $ 4,131.93 Lisateave GraphLinq Wrapped ETH (WETH) hinna kohta

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WETH tokeni tokenoomikat, avastage WETH tokeni reaalajas hinda!

WETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WETH võiks suunduda? Meie WETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WETH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!