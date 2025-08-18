Mis on GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.

Üksuse GraphLinq Wrapped ETH (WETH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenoomika

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GraphLinq Wrapped ETH (WETH) kohta Kui palju on GraphLinq Wrapped ETH (WETH) tänapäeval väärt? Reaalajas WETH hind USD on 4,534.74 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WETH/USD hind? $ 4,534.74 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GraphLinq Wrapped ETH turukapitalisatsioon? WETH turukapitalisatsioon on $ 348.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WETH ringlev varu? WETH ringlev varu on 76.78 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WETH (ATH) hind? WETH saavutab ATH hinna summas 4,921.36 USD . Mis oli kõigi aegade WETH madalaim (ATL) hind? WETH nägi ATL hinda summas 1,427.47 USD . Milline on WETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WETH kauplemismaht on -- USD . Kas WETH sel aastal kõrgemale ka suundub? WETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WETH hinna ennustust

