Graphite hind (SN43)

1 SN43/USD reaalajas hind:

$3.77
$3.77$3.77
-5.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Graphite (SN43) reaalajas hinnagraafik
Graphite (SN43) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.75
24 h madal
$ 4.02
24 h kõrge

$ 3.75
$ 4.02
$ 6.02
$ 3.56
+0.49%

-5.86%

-10.54%

-10.54%

Graphite (SN43) reaalajas hind on $3.77. Viimase 24 tunni jooksul SN43 kaubeldud madalaim $ 3.75 ja kõrgeim $ 4.02 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN43kõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.02 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.56.

Lüliajalise tootluse osas on SN43 muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -5.86% 24 tunni vältel -10.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Graphite (SN43) – turuteave

$ 8.39M
--
$ 8.39M
2.24M
2,239,336.203053759
Graphite praegune turukapitalisatsioon on $ 8.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN43 ringlev varu on 2.24M, mille koguvaru on 2239336.203053759. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.39M.

Graphite (SN43) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Graphite ja USD hinnamuutus $ -0.234994680353245.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Graphite ja USD hinnamuutus $ -0.7294120600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Graphite ja USD hinnamuutus $ -0.6217363360.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Graphite ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.234994680353245-5.86%
30 päeva$ -0.7294120600-19.34%
60 päeva$ -0.6217363360-16.49%
90 päeva$ 0--

Mis on Graphite (SN43)

Delivering state-of-the-art graph solutions

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Graphite (SN43) allikas

Ametlik veebisait

Graphite hinna ennustus (USD)

Kui palju on Graphite (SN43) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Graphite (SN43) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Graphite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Graphite hinna ennustust kohe!

SN43 kohalike valuutade suhtes

Graphite (SN43) tokenoomika

Graphite (SN43) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN43 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Graphite (SN43) kohta

Kui palju on Graphite (SN43) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN43 hind USD on 3.77 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN43/USD hind?
Praegune hind SN43/USD on $ 3.77. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Graphite turukapitalisatsioon?
SN43 turukapitalisatsioon on $ 8.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN43 ringlev varu?
SN43 ringlev varu on 2.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN43 (ATH) hind?
SN43 saavutab ATH hinna summas 6.02 USD.
Mis oli kõigi aegade SN43 madalaim (ATL) hind?
SN43 nägi ATL hinda summas 3.56 USD.
Milline on SN43 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN43 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN43 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN43 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN43 hinna ennustust.
Graphite (SN43) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.