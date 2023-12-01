Grape (GRP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grape (GRP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grape (GRP) teave GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Ametlik veebisait: https://grap3.com/ Valge raamat: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Ostke GRP kohe!

Grape (GRP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grape (GRP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 Kõigi aegade madalaim: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Praegune hind: $ 0.577643 $ 0.577643 $ 0.577643 Lisateave Grape (GRP) hinna kohta

Grape (GRP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grape (GRP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRP tokeni tokenoomikat, avastage GRP tokeni reaalajas hinda!

