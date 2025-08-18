Mis on Grape (GRP)

GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Grape (GRP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Grape hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grape (GRP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grape (GRP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grape nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grape hinna ennustust kohe!

GRP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Grape (GRP) tokenoomika

Grape (GRP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grape (GRP) kohta Kui palju on Grape (GRP) tänapäeval väärt? Reaalajas GRP hind USD on 0.519345 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRP/USD hind? $ 0.519345 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Grape turukapitalisatsioon? GRP turukapitalisatsioon on $ 2.31M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRP ringlev varu? GRP ringlev varu on 4.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRP (ATH) hind? GRP saavutab ATH hinna summas 853.84 USD . Mis oli kõigi aegade GRP madalaim (ATL) hind? GRP nägi ATL hinda summas 0.109301 USD . Milline on GRP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRP kauplemismaht on -- USD . Kas GRP sel aastal kõrgemale ka suundub? GRP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRP hinna ennustust

Grape (GRP) Olulised valdkonna uudised