The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. Ametlik veebisait: https://granary.finance/

Granary (GRAIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Granary (GRAIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 224.80K $ 224.80K $ 224.80K Koguvaru: $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M Ringlev varu: $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 224.80K $ 224.80K $ 224.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06669 $ 0.06669 $ 0.06669 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00093539 $ 0.00093539 $ 0.00093539 Lisateave Granary (GRAIN) hinna kohta

Granary (GRAIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Granary (GRAIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRAIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRAIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRAIN tokeni tokenoomikat, avastage GRAIN tokeni reaalajas hinda!

GRAIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRAIN võiks suunduda? Meie GRAIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

