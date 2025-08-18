Mis on Granary (GRAIN)

The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol.

Granary hinna ennustus (USD)

Kui palju on Granary (GRAIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Granary (GRAIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Granary nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GRAIN kohalike valuutade suhtes

Granary (GRAIN) tokenoomika

Granary (GRAIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Granary (GRAIN) kohta Kui palju on Granary (GRAIN) tänapäeval väärt? Reaalajas GRAIN hind USD on 0.00107891 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRAIN/USD hind? $ 0.00107891 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRAIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Granary turukapitalisatsioon? GRAIN turukapitalisatsioon on $ 259.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRAIN ringlev varu? GRAIN ringlev varu on 240.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAIN (ATH) hind? GRAIN saavutab ATH hinna summas 0.06669 USD . Mis oli kõigi aegade GRAIN madalaim (ATL) hind? GRAIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GRAIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRAIN kauplemismaht on -- USD . Kas GRAIN sel aastal kõrgemale ka suundub? GRAIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAIN hinna ennustust

