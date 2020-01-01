Grai (GRAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grai (GRAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grai (GRAI) teave Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita! Ametlik veebisait: https://www.gravitaprotocol.com/ Valge raamat: https://docs.gravitaprotocol.com/gravita-docs/ Ostke GRAI kohe!

Grai (GRAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grai (GRAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 252.17K $ 252.17K $ 252.17K Koguvaru: $ 246.75K $ 246.75K $ 246.75K Ringlev varu: $ 246.75K $ 246.75K $ 246.75K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 252.17K $ 252.17K $ 252.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Kõigi aegade madalaim: $ 0.680901 $ 0.680901 $ 0.680901 Praegune hind: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Lisateave Grai (GRAI) hinna kohta

Grai (GRAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grai (GRAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRAI tokeni tokenoomikat, avastage GRAI tokeni reaalajas hinda!

GRAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRAI võiks suunduda? Meie GRAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRAI tokeni hinna ennustust kohe!

