Grai logo

Grai hind (GRAI)

Loendis mitteolevad

1 GRAI/USD reaalajas hind:

$1.013
-1.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Grai (GRAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:08:54 (UTC+8)

Grai (GRAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.01
24 h madal
$ 1.043
24 h kõrge

$ 1.01
$ 1.043
$ 1.74
$ 0.680901
-0.28%

-1.80%

-3.69%

-3.69%

Grai (GRAI) reaalajas hind on $1.013. Viimase 24 tunni jooksul GRAI kaubeldud madalaim $ 1.01 ja kõrgeim $ 1.043 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.680901.

Lüliajalise tootluse osas on GRAI muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -1.80% 24 tunni vältel -3.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Grai (GRAI) – turuteave

$ 249.91K
--
$ 249.91K
246.75K
246,746.8903135898
Grai praegune turukapitalisatsioon on $ 249.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRAI ringlev varu on 246.75K, mille koguvaru on 246746.8903135898. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 249.91K.

Grai (GRAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Grai ja USD hinnamuutus $ -0.018610513059274.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Grai ja USD hinnamuutus $ +0.0090367704.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Grai ja USD hinnamuutus $ +0.0027601211.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Grai ja USD hinnamuutus $ -0.011834094982701.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.018610513059274-1.80%
30 päeva$ +0.0090367704+0.89%
60 päeva$ +0.0027601211+0.27%
90 päeva$ -0.011834094982701-1.15%

Mis on Grai (GRAI)

Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Grai (GRAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Grai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grai (GRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grai (GRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grai hinna ennustust kohe!

GRAI kohalike valuutade suhtes

Grai (GRAI) tokenoomika

Grai (GRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grai (GRAI) kohta

Kui palju on Grai (GRAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRAI hind USD on 1.013 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRAI/USD hind?
Praegune hind GRAI/USD on $ 1.013. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Grai turukapitalisatsioon?
GRAI turukapitalisatsioon on $ 249.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRAI ringlev varu?
GRAI ringlev varu on 246.75K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAI (ATH) hind?
GRAI saavutab ATH hinna summas 1.74 USD.
Mis oli kõigi aegade GRAI madalaim (ATL) hind?
GRAI nägi ATL hinda summas 0.680901 USD.
Milline on GRAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRAI kauplemismaht on -- USD.
Kas GRAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.