Mis on Grai (GRAI)

Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!

Üksuse Grai (GRAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Grai (GRAI) tokenoomika

Grai (GRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grai (GRAI) kohta Kui palju on Grai (GRAI) tänapäeval väärt? Reaalajas GRAI hind USD on 1.013 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRAI/USD hind? $ 1.013 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Grai turukapitalisatsioon? GRAI turukapitalisatsioon on $ 249.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRAI ringlev varu? GRAI ringlev varu on 246.75K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAI (ATH) hind? GRAI saavutab ATH hinna summas 1.74 USD . Mis oli kõigi aegade GRAI madalaim (ATL) hind? GRAI nägi ATL hinda summas 0.680901 USD . Milline on GRAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRAI kauplemismaht on -- USD . Kas GRAI sel aastal kõrgemale ka suundub? GRAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAI hinna ennustust

