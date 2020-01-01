Gradient Protocol (GDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gradient Protocol (GDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gradient Protocol (GDT) teave Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. Ametlik veebisait: https://gradientprotocol.io/ Valge raamat: https://docs.gradientprotocol.io/ Ostke GDT kohe!

Gradient Protocol (GDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gradient Protocol (GDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 441.34K $ 441.34K $ 441.34K Koguvaru: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Ringlev varu: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 441.34K $ 441.34K $ 441.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.211684 $ 0.211684 $ 0.211684 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01125764 $ 0.01125764 $ 0.01125764 Praegune hind: $ 0.03152423 $ 0.03152423 $ 0.03152423 Lisateave Gradient Protocol (GDT) hinna kohta

Gradient Protocol (GDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gradient Protocol (GDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GDT tokeni tokenoomikat, avastage GDT tokeni reaalajas hinda!

GDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GDT võiks suunduda? Meie GDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GDT tokeni hinna ennustust kohe!

