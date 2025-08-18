Rohkem infot GDT

GDT Hinnainfo

GDT Valge raamat

GDT Ametlik veebisait

GDT Tokenoomika

GDT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Gradient Protocol logo

Gradient Protocol hind (GDT)

Loendis mitteolevad

1 GDT/USD reaalajas hind:

$0.03152423
$0.03152423$0.03152423
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Gradient Protocol (GDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:57:57 (UTC+8)

Gradient Protocol (GDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.211684
$ 0.211684$ 0.211684

$ 0.01125764
$ 0.01125764$ 0.01125764

--

--

+2.73%

+2.73%

Gradient Protocol (GDT) reaalajas hind on $0.03152423. Viimase 24 tunni jooksul GDT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.211684 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01125764.

Lüliajalise tootluse osas on GDT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gradient Protocol (GDT) – turuteave

$ 441.34K
$ 441.34K$ 441.34K

--
----

$ 441.34K
$ 441.34K$ 441.34K

14.00M
14.00M 14.00M

14,000,000.0
14,000,000.0 14,000,000.0

Gradient Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 441.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GDT ringlev varu on 14.00M, mille koguvaru on 14000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 441.34K.

Gradient Protocol (GDT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gradient Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gradient Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0012985839.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gradient Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0193155955.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gradient Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0012985839-4.11%
60 päeva$ +0.0193155955+61.27%
90 päeva$ 0--

Mis on Gradient Protocol (GDT)

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gradient Protocol (GDT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Gradient Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gradient Protocol (GDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gradient Protocol (GDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gradient Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gradient Protocol hinna ennustust kohe!

GDT kohalike valuutade suhtes

Gradient Protocol (GDT) tokenoomika

Gradient Protocol (GDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gradient Protocol (GDT) kohta

Kui palju on Gradient Protocol (GDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GDT hind USD on 0.03152423 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GDT/USD hind?
Praegune hind GDT/USD on $ 0.03152423. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gradient Protocol turukapitalisatsioon?
GDT turukapitalisatsioon on $ 441.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GDT ringlev varu?
GDT ringlev varu on 14.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GDT (ATH) hind?
GDT saavutab ATH hinna summas 0.211684 USD.
Mis oli kõigi aegade GDT madalaim (ATL) hind?
GDT nägi ATL hinda summas 0.01125764 USD.
Milline on GDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GDT kauplemismaht on -- USD.
Kas GDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GDT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:57:57 (UTC+8)

Gradient Protocol (GDT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.