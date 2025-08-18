Mis on Gradient Protocol (GDT)

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Üksuse Gradient Protocol (GDT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Gradient Protocol (GDT) tokenoomika

Gradient Protocol (GDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gradient Protocol (GDT) kohta Kui palju on Gradient Protocol (GDT) tänapäeval väärt? Reaalajas GDT hind USD on 0.03152423 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GDT/USD hind? $ 0.03152423 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GDT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gradient Protocol turukapitalisatsioon? GDT turukapitalisatsioon on $ 441.34K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GDT ringlev varu? GDT ringlev varu on 14.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GDT (ATH) hind? GDT saavutab ATH hinna summas 0.211684 USD . Mis oli kõigi aegade GDT madalaim (ATL) hind? GDT nägi ATL hinda summas 0.01125764 USD . Milline on GDT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GDT kauplemismaht on -- USD . Kas GDT sel aastal kõrgemale ka suundub? GDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GDT hinna ennustust

