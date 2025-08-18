Mis on Gradient (GRAY)

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gradient (GRAY) kohta Kui palju on Gradient (GRAY) tänapäeval väärt? Reaalajas GRAY hind USD on 1,76 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRAY/USD hind? $ 1,76 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gradient turukapitalisatsioon? GRAY turukapitalisatsioon on $ 17,60M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRAY ringlev varu? GRAY ringlev varu on 10,00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAY (ATH) hind? GRAY saavutab ATH hinna summas 2,69 USD . Mis oli kõigi aegade GRAY madalaim (ATL) hind? GRAY nägi ATL hinda summas 0,069845 USD . Milline on GRAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRAY kauplemismaht on -- USD . Kas GRAY sel aastal kõrgemale ka suundub? GRAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAY hinna ennustust

