GRABWAY (GRAB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GRABWAY (GRAB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GRABWAY (GRAB) teave GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Ametlik veebisait: https://grabway.site/ Ostke GRAB kohe!

GRABWAY (GRAB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GRABWAY (GRAB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Koguvaru: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Ringlev varu: $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.18613 $ 0.18613 $ 0.18613 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03602286 $ 0.03602286 $ 0.03602286 Praegune hind: $ 0.072067 $ 0.072067 $ 0.072067 Lisateave GRABWAY (GRAB) hinna kohta

GRABWAY (GRAB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GRABWAY (GRAB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRAB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRAB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRAB tokeni tokenoomikat, avastage GRAB tokeni reaalajas hinda!

GRAB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRAB võiks suunduda? Meie GRAB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRAB tokeni hinna ennustust kohe!

