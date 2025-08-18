Rohkem infot GRAB

GRABWAY hind (GRAB)

1 GRAB/USD reaalajas hind:

-0.20%1D
GRABWAY (GRAB) reaalajas hinnagraafik
GRABWAY (GRAB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.38%

-0.29%

-25.11%

-25.11%

GRABWAY (GRAB) reaalajas hind on $0.076463. Viimase 24 tunni jooksul GRAB kaubeldud madalaim $ 0.075304 ja kõrgeim $ 0.078529 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRABkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18613 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03602286.

Lüliajalise tootluse osas on GRAB muutunud -1.38% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -25.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GRABWAY (GRAB) – turuteave

GRABWAY praegune turukapitalisatsioon on $ 2.54M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRAB ringlev varu on 33.28M, mille koguvaru on 60000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.59M.

GRABWAY (GRAB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GRABWAY ja USD hinnamuutus $ -0.00022871237489757.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GRABWAY ja USD hinnamuutus $ +0.0313734264.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GRABWAY ja USD hinnamuutus $ -0.0141884284.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GRABWAY ja USD hinnamuutus $ -0.055939203116091.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00022871237489757-0.29%
30 päeva$ +0.0313734264+41.03%
60 päeva$ -0.0141884284-18.55%
90 päeva$ -0.055939203116091-42.24%

Mis on GRABWAY (GRAB)

GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GRABWAY (GRAB) allikas

GRABWAY hinna ennustus (USD)

Kui palju on GRABWAY (GRAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GRABWAY (GRAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GRABWAY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GRABWAY hinna ennustust kohe!

GRAB kohalike valuutade suhtes

GRABWAY (GRAB) tokenoomika

GRABWAY (GRAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GRABWAY (GRAB) kohta

Kui palju on GRABWAY (GRAB) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRAB hind USD on 0.076463 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRAB/USD hind?
Praegune hind GRAB/USD on $ 0.076463. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GRABWAY turukapitalisatsioon?
GRAB turukapitalisatsioon on $ 2.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRAB ringlev varu?
GRAB ringlev varu on 33.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRAB (ATH) hind?
GRAB saavutab ATH hinna summas 0.18613 USD.
Mis oli kõigi aegade GRAB madalaim (ATL) hind?
GRAB nägi ATL hinda summas 0.03602286 USD.
Milline on GRAB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRAB kauplemismaht on -- USD.
Kas GRAB sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRAB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRAB hinna ennustust.
