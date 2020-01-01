GPU ai Rich (RICH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GPU ai Rich (RICH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GPU ai Rich (RICH) teave GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/GRQfnwWyhd4qeJqUVCZo9ku61p3YN7MWCCk8vBXnpump Ostke RICH kohe!

GPU ai Rich (RICH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GPU ai Rich (RICH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 461.56K $ 461.56K $ 461.56K Koguvaru: $ 969.06M $ 969.06M $ 969.06M Ringlev varu: $ 969.06M $ 969.06M $ 969.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 461.56K $ 461.56K $ 461.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02628079 $ 0.02628079 $ 0.02628079 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00047629 $ 0.00047629 $ 0.00047629 Lisateave GPU ai Rich (RICH) hinna kohta

GPU ai Rich (RICH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GPU ai Rich (RICH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RICH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RICH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RICH tokeni tokenoomikat, avastage RICH tokeni reaalajas hinda!

RICH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RICH võiks suunduda? Meie RICH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RICH tokeni hinna ennustust kohe!

