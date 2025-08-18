Mis on Gourmet Galaxy (GUM)

🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Gourmet Galaxy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gourmet Galaxy (GUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gourmet Galaxy (GUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gourmet Galaxy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Gourmet Galaxy (GUM) tokenoomika

Gourmet Galaxy (GUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gourmet Galaxy (GUM) kohta Kui palju on Gourmet Galaxy (GUM) tänapäeval väärt? Reaalajas GUM hind USD on 0.00753307 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GUM/USD hind? $ 0.00753307 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gourmet Galaxy turukapitalisatsioon? GUM turukapitalisatsioon on $ 25.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GUM ringlev varu? GUM ringlev varu on 3.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUM (ATH) hind? GUM saavutab ATH hinna summas 3.82 USD . Mis oli kõigi aegade GUM madalaim (ATL) hind? GUM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GUM kauplemismaht on -- USD . Kas GUM sel aastal kõrgemale ka suundub? GUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUM hinna ennustust

