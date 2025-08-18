Gourmet Galaxy hind (GUM)
Gourmet Galaxy (GUM) reaalajas hind on $0.00753307. Viimase 24 tunni jooksul GUM kaubeldud madalaim $ 0.00750109 ja kõrgeim $ 0.00974767 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.82 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on GUM muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -22.71% 24 tunni vältel -15.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gourmet Galaxy praegune turukapitalisatsioon on $ 25.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUM ringlev varu on 3.32M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.69K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Gourmet Galaxy ja USD hinnamuutus $ -0.002214597639778695.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gourmet Galaxy ja USD hinnamuutus $ -0.0007329888.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gourmet Galaxy ja USD hinnamuutus $ -0.0005150578.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gourmet Galaxy ja USD hinnamuutus $ -0.000662581677020554.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.002214597639778695
|-22.71%
|30 päeva
|$ -0.0007329888
|-9.73%
|60 päeva
|$ -0.0005150578
|-6.83%
|90 päeva
|$ -0.000662581677020554
|-8.08%
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
