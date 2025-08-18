Mis on Gou (GOU)

Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.

Kui palju on Gou (GOU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gou (GOU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gou nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Gou (GOU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gou (GOU) kohta Kui palju on Gou (GOU) tänapäeval väärt? Reaalajas GOU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gou turukapitalisatsioon? GOU turukapitalisatsioon on $ 176.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOU ringlev varu? GOU ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOU (ATH) hind? GOU saavutab ATH hinna summas 0.02218358 USD . Mis oli kõigi aegade GOU madalaim (ATL) hind? GOU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOU kauplemismaht on -- USD . Kas GOU sel aastal kõrgemale ka suundub? GOU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOU hinna ennustust

