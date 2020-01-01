Gospodin (GOSPODIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gospodin (GOSPODIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gospodin (GOSPODIN) teave Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems. Ametlik veebisait: https://pump.fun/FyEUKDB7DjfANVJTwSWPkta3yK8bRjSn2nB9y41Qpump Ostke GOSPODIN kohe!

Gospodin (GOSPODIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gospodin (GOSPODIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.73K $ 14.73K $ 14.73K Koguvaru: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Ringlev varu: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.73K $ 14.73K $ 14.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00109347 $ 0.00109347 $ 0.00109347 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gospodin (GOSPODIN) hinna kohta

Gospodin (GOSPODIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gospodin (GOSPODIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOSPODIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOSPODIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOSPODIN tokeni tokenoomikat, avastage GOSPODIN tokeni reaalajas hinda!

