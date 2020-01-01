Gorth (GORTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gorth (GORTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gorth (GORTH) teave $GORTH - A Matt Furie character seen in his latest book "Cortex Vortex" Matt Furie's new book Cortex Vortex features a character he made prior and posted on his official Twitter Mentioned to be on his new book via: Instagram , Tweeted by him prior on: Twitter ::Tokenomics::: Token Supply: 420,690,000,000,000 No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced Ametlik veebisait: https://gorth.vip/ Ostke GORTH kohe!

Gorth (GORTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gorth (GORTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 320.06K $ 320.06K $ 320.06K Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 320.06K $ 320.06K $ 320.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gorth (GORTH) hinna kohta

Gorth (GORTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gorth (GORTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GORTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GORTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GORTH tokeni tokenoomikat, avastage GORTH tokeni reaalajas hinda!

GORTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GORTH võiks suunduda? Meie GORTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GORTH tokeni hinna ennustust kohe!

