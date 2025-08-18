Rohkem infot GORPLES

GORPLES Hinnainfo

GORPLES Ametlik veebisait

GORPLES Tokenoomika

GORPLES Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GorplesCoin logo

GorplesCoin hind (GORPLES)

Loendis mitteolevad

1 GORPLES/USD reaalajas hind:

$0.00018491
$0.00018491$0.00018491
-4.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GorplesCoin (GORPLES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:28:25 (UTC+8)

GorplesCoin (GORPLES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.126695
$ 0.126695$ 0.126695

$ 0
$ 0$ 0

+3.10%

-4.97%

-2.51%

-2.51%

GorplesCoin (GORPLES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GORPLES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GORPLESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.126695 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GORPLES muutunud +3.10% viimase tunni jooksul, -4.97% 24 tunni vältel -2.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GorplesCoin (GORPLES) – turuteave

$ 91.45K
$ 91.45K$ 91.45K

--
----

$ 91.45K
$ 91.45K$ 91.45K

494.57M
494.57M 494.57M

494,572,824.474324
494,572,824.474324 494,572,824.474324

GorplesCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 91.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GORPLES ringlev varu on 494.57M, mille koguvaru on 494572824.474324. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.45K.

GorplesCoin (GORPLES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GorplesCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GorplesCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GorplesCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GorplesCoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.97%
30 päeva$ 0+6.48%
60 päeva$ 0+22.72%
90 päeva$ 0--

Mis on GorplesCoin (GORPLES)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GorplesCoin (GORPLES) allikas

Ametlik veebisait

GorplesCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on GorplesCoin (GORPLES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GorplesCoin (GORPLES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GorplesCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GorplesCoin hinna ennustust kohe!

GORPLES kohalike valuutade suhtes

GorplesCoin (GORPLES) tokenoomika

GorplesCoin (GORPLES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GORPLES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GorplesCoin (GORPLES) kohta

Kui palju on GorplesCoin (GORPLES) tänapäeval väärt?
Reaalajas GORPLES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GORPLES/USD hind?
Praegune hind GORPLES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GorplesCoin turukapitalisatsioon?
GORPLES turukapitalisatsioon on $ 91.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GORPLES ringlev varu?
GORPLES ringlev varu on 494.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GORPLES (ATH) hind?
GORPLES saavutab ATH hinna summas 0.126695 USD.
Mis oli kõigi aegade GORPLES madalaim (ATL) hind?
GORPLES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GORPLES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GORPLES kauplemismaht on -- USD.
Kas GORPLES sel aastal kõrgemale ka suundub?
GORPLES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GORPLES hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:28:25 (UTC+8)

GorplesCoin (GORPLES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.