Mis on GORF (GORF)

GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GORF (GORF) allikas Ametlik veebisait

GORF hinna ennustus (USD)

Kui palju on GORF (GORF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GORF (GORF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GORF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GORF hinna ennustust kohe!

GORF kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

GORF (GORF) tokenoomika

GORF (GORF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GORF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GORF (GORF) kohta Kui palju on GORF (GORF) tänapäeval väärt? Reaalajas GORF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GORF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GORF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GORF turukapitalisatsioon? GORF turukapitalisatsioon on $ 14.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GORF ringlev varu? GORF ringlev varu on 900.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GORF (ATH) hind? GORF saavutab ATH hinna summas 0.00162793 USD . Mis oli kõigi aegade GORF madalaim (ATL) hind? GORF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GORF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GORF kauplemismaht on -- USD . Kas GORF sel aastal kõrgemale ka suundub? GORF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GORF hinna ennustust

GORF (GORF) Olulised valdkonna uudised