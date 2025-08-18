Rohkem infot GORF

GORF Hinnainfo

GORF Ametlik veebisait

GORF Tokenoomika

GORF Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GORF logo

GORF hind (GORF)

Loendis mitteolevad

1 GORF/USD reaalajas hind:

--
----
-2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GORF (GORF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:57:43 (UTC+8)

GORF (GORF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162793
$ 0.00162793$ 0.00162793

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.97%

+84.94%

+84.94%

GORF (GORF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GORF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GORFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00162793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GORF muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel +84.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GORF (GORF) – turuteave

$ 14.91K
$ 14.91K$ 14.91K

--
----

$ 14.91K
$ 14.91K$ 14.91K

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

GORF praegune turukapitalisatsioon on $ 14.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GORF ringlev varu on 900.00M, mille koguvaru on 900000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.91K.

GORF (GORF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GORF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GORF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GORF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GORF ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.97%
30 päeva$ 0+159.13%
60 päeva$ 0-97.00%
90 päeva$ 0--

Mis on GORF (GORF)

GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GORF (GORF) allikas

Ametlik veebisait

GORF hinna ennustus (USD)

Kui palju on GORF (GORF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GORF (GORF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GORF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GORF hinna ennustust kohe!

GORF kohalike valuutade suhtes

GORF (GORF) tokenoomika

GORF (GORF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GORF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GORF (GORF) kohta

Kui palju on GORF (GORF) tänapäeval väärt?
Reaalajas GORF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GORF/USD hind?
Praegune hind GORF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GORF turukapitalisatsioon?
GORF turukapitalisatsioon on $ 14.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GORF ringlev varu?
GORF ringlev varu on 900.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GORF (ATH) hind?
GORF saavutab ATH hinna summas 0.00162793 USD.
Mis oli kõigi aegade GORF madalaim (ATL) hind?
GORF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GORF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GORF kauplemismaht on -- USD.
Kas GORF sel aastal kõrgemale ka suundub?
GORF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GORF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:57:43 (UTC+8)

GORF (GORF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.