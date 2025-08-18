GORF hind (GORF)
GORF (GORF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GORF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GORFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00162793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on GORF muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel +84.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GORF praegune turukapitalisatsioon on $ 14.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GORF ringlev varu on 900.00M, mille koguvaru on 900000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.91K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse GORF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GORF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GORF ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GORF ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.97%
|30 päeva
|$ 0
|+159.13%
|60 päeva
|$ 0
|-97.00%
|90 päeva
|$ 0
|--
GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on GORF (GORF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GORF (GORF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GORF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake GORF hinna ennustust kohe!
GORF (GORF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GORF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
