GoreCats logo

GoreCats hind (GCATS)

Loendis mitteolevad

1 GCATS/USD reaalajas hind:

$0.00014037
-6.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GoreCats (GCATS) reaalajas hinnagraafik
GoreCats (GCATS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00421857
$ 0
-5.32%

-6.36%

-3.61%

-3.61%

GoreCats (GCATS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GCATS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GCATSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00421857 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GCATS muutunud -5.32% viimase tunni jooksul, -6.36% 24 tunni vältel -3.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GoreCats (GCATS) – turuteave

$ 143.96K
--
$ 143.96K
999.90M
999,904,237.255104
GoreCats praegune turukapitalisatsioon on $ 143.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GCATS ringlev varu on 999.90M, mille koguvaru on 999904237.255104. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 143.96K.

GoreCats (GCATS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GoreCats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GoreCats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GoreCats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GoreCats ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.36%
30 päeva$ 0+17.84%
60 päeva$ 0+12.39%
90 päeva$ 0--

Mis on GoreCats (GCATS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GoreCats (GCATS) allikas

Ametlik veebisait

GoreCats hinna ennustus (USD)

Kui palju on GoreCats (GCATS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoreCats (GCATS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoreCats nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GoreCats hinna ennustust kohe!

GCATS kohalike valuutade suhtes

GoreCats (GCATS) tokenoomika

GoreCats (GCATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GCATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoreCats (GCATS) kohta

Kui palju on GoreCats (GCATS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GCATS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GCATS/USD hind?
Praegune hind GCATS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GoreCats turukapitalisatsioon?
GCATS turukapitalisatsioon on $ 143.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GCATS ringlev varu?
GCATS ringlev varu on 999.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GCATS (ATH) hind?
GCATS saavutab ATH hinna summas 0.00421857 USD.
Mis oli kõigi aegade GCATS madalaim (ATL) hind?
GCATS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GCATS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GCATS kauplemismaht on -- USD.
Kas GCATS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GCATS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GCATS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.