GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) teave GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service. Ametlik veebisait: https://goosepumps.co Valge raamat: https://goosepumps.co/GoosepumpsAI_Pitch.pdf Ostke GOOSEPUMPS kohe!

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.17K $ 22.17K $ 22.17K Koguvaru: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Ringlev varu: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.17K $ 22.17K $ 22.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) hinna kohta

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOOSEPUMPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOOSEPUMPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOOSEPUMPS tokeni tokenoomikat, avastage GOOSEPUMPS tokeni reaalajas hinda!

