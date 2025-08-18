Mis on GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) kohta Kui palju on GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tänapäeval väärt? Reaalajas GOOSEPUMPS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOOSEPUMPS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOOSEPUMPS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GoosepumpsAI turukapitalisatsioon? GOOSEPUMPS turukapitalisatsioon on $ 25.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOOSEPUMPS ringlev varu? GOOSEPUMPS ringlev varu on 998.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOSEPUMPS (ATH) hind? GOOSEPUMPS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GOOSEPUMPS madalaim (ATL) hind? GOOSEPUMPS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOOSEPUMPS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOOSEPUMPS kauplemismaht on -- USD . Kas GOOSEPUMPS sel aastal kõrgemale ka suundub? GOOSEPUMPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOSEPUMPS hinna ennustust

