GooseFX (GOFX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GooseFX (GOFX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GooseFX (GOFX) teave GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs. Ametlik veebisait: https://goosefx.io/ Ostke GOFX kohe!

GooseFX (GOFX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GooseFX (GOFX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 272.64K $ 272.64K $ 272.64K Koguvaru: $ 695.05M $ 695.05M $ 695.05M Ringlev varu: $ 369.18M $ 369.18M $ 369.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 513.29K $ 513.29K $ 513.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.414305 $ 0.414305 $ 0.414305 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007976 $ 0.00007976 $ 0.00007976 Praegune hind: $ 0.00073843 $ 0.00073843 $ 0.00073843 Lisateave GooseFX (GOFX) hinna kohta

GooseFX (GOFX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GooseFX (GOFX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOFX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOFX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOFX tokeni tokenoomikat, avastage GOFX tokeni reaalajas hinda!

GOFX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOFX võiks suunduda? Meie GOFX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOFX tokeni hinna ennustust kohe!

