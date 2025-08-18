Rohkem infot GOFX

GooseFX logo

GooseFX hind (GOFX)

Loendis mitteolevad

1 GOFX/USD reaalajas hind:

$0.00065003
$0.00065003
-5.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GooseFX (GOFX) reaalajas hinnagraafik
GooseFX (GOFX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0.00122071
$ 0.00122071
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0.00122071
$ 0.00122071

$ 0.414305
$ 0.414305

$ 0
$ 0

-0.69%

-5.27%

-39.00%

-39.00%

GooseFX (GOFX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOFX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00122071 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOFXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.414305 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOFX muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -5.27% 24 tunni vältel -39.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GooseFX (GOFX) – turuteave

$ 239.79K
$ 239.79K

--
--

$ 451.81K
$ 451.81K

368.89M
368.89M

695,053,568.1144034
695,053,568.1144034

GooseFX praegune turukapitalisatsioon on $ 239.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOFX ringlev varu on 368.89M, mille koguvaru on 695053568.1144034. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 451.81K.

GooseFX (GOFX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GooseFX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GooseFX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GooseFX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GooseFX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.27%
30 päeva$ 0-65.04%
60 päeva$ 0-83.41%
90 päeva$ 0--

Mis on GooseFX (GOFX)

GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GooseFX (GOFX) allikas

Ametlik veebisait

GooseFX hinna ennustus (USD)

Kui palju on GooseFX (GOFX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GooseFX (GOFX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GooseFX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GooseFX hinna ennustust kohe!

GOFX kohalike valuutade suhtes

GooseFX (GOFX) tokenoomika

GooseFX (GOFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GooseFX (GOFX) kohta

Kui palju on GooseFX (GOFX) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOFX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOFX/USD hind?
Praegune hind GOFX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GooseFX turukapitalisatsioon?
GOFX turukapitalisatsioon on $ 239.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOFX ringlev varu?
GOFX ringlev varu on 368.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOFX (ATH) hind?
GOFX saavutab ATH hinna summas 0.414305 USD.
Mis oli kõigi aegade GOFX madalaim (ATL) hind?
GOFX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOFX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOFX kauplemismaht on -- USD.
Kas GOFX sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOFX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOFX hinna ennustust.
