Rohkem infot GOOSE

GOOSE Hinnainfo

GOOSE Valge raamat

GOOSE Ametlik veebisait

GOOSE Tokenoomika

GOOSE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GOOSEAI logo

GOOSEAI hind (GOOSE)

Loendis mitteolevad

1 GOOSE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GOOSEAI (GOOSE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:28:17 (UTC+8)

GOOSEAI (GOOSE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.45%

+3.45%

GOOSEAI (GOOSE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOOSE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOOSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOOSE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GOOSEAI (GOOSE) – turuteave

$ 30.20K
$ 30.20K$ 30.20K

--
----

$ 30.20K
$ 30.20K$ 30.20K

999.10M
999.10M 999.10M

999,104,339.650013
999,104,339.650013 999,104,339.650013

GOOSEAI praegune turukapitalisatsioon on $ 30.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOOSE ringlev varu on 999.10M, mille koguvaru on 999104339.650013. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.20K.

GOOSEAI (GOOSE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GOOSEAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GOOSEAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GOOSEAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GOOSEAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-19.43%
60 päeva$ 0-54.77%
90 päeva$ 0--

Mis on GOOSEAI (GOOSE)

$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GOOSEAI (GOOSE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GOOSEAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on GOOSEAI (GOOSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOOSEAI (GOOSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GOOSEAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GOOSEAI hinna ennustust kohe!

GOOSE kohalike valuutade suhtes

GOOSEAI (GOOSE) tokenoomika

GOOSEAI (GOOSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOOSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOOSEAI (GOOSE) kohta

Kui palju on GOOSEAI (GOOSE) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOOSE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOOSE/USD hind?
Praegune hind GOOSE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GOOSEAI turukapitalisatsioon?
GOOSE turukapitalisatsioon on $ 30.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOOSE ringlev varu?
GOOSE ringlev varu on 999.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOSE (ATH) hind?
GOOSE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GOOSE madalaim (ATL) hind?
GOOSE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOOSE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOOSE kauplemismaht on -- USD.
Kas GOOSE sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOOSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOSE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:28:17 (UTC+8)

GOOSEAI (GOOSE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.