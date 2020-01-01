Goose Finance (EGG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Goose Finance (EGG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Goose Finance (EGG) teave Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR. Ametlik veebisait: https://www.goosedefi.com/ Ostke EGG kohe!

Goose Finance (EGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Goose Finance (EGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 310.86K $ 310.86K $ 310.86K Koguvaru: $ 39.93M $ 39.93M $ 39.93M Ringlev varu: $ 39.61M $ 39.61M $ 39.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 313.38K $ 313.38K $ 313.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 172.51 $ 172.51 $ 172.51 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00784848 $ 0.00784848 $ 0.00784848 Lisateave Goose Finance (EGG) hinna kohta

Goose Finance (EGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Goose Finance (EGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EGG tokeni tokenoomikat, avastage EGG tokeni reaalajas hinda!

EGG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EGG võiks suunduda? Meie EGG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EGG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma.

