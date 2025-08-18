Mis on Goose Finance (EGG)

Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.

Goose Finance (EGG) tokenoomika

Goose Finance (EGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goose Finance (EGG) kohta Kui palju on Goose Finance (EGG) tänapäeval väärt? Reaalajas EGG hind USD on 0.0079641 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EGG/USD hind? $ 0.0079641 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EGG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Goose Finance turukapitalisatsioon? EGG turukapitalisatsioon on $ 312.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EGG ringlev varu? EGG ringlev varu on 39.28M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGG (ATH) hind? EGG saavutab ATH hinna summas 172.51 USD . Mis oli kõigi aegade EGG madalaim (ATL) hind? EGG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EGG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EGG kauplemismaht on -- USD . Kas EGG sel aastal kõrgemale ka suundub? EGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGG hinna ennustust

