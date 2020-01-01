Goons of Balatroon (GOB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Goons of Balatroon (GOB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Goons of Balatroon (GOB) teave Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Ametlik veebisait: https://goonsofbalatroon.com/ Valge raamat: https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction Ostke GOB kohe!

Goons of Balatroon (GOB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Goons of Balatroon (GOB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 282.40K $ 282.40K $ 282.40K Koguvaru: $ 578.53M $ 578.53M $ 578.53M Ringlev varu: $ 538.04M $ 538.04M $ 538.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 303.65K $ 303.65K $ 303.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.053852 $ 0.053852 $ 0.053852 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00052486 $ 0.00052486 $ 0.00052486 Lisateave Goons of Balatroon (GOB) hinna kohta

Goons of Balatroon (GOB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Goons of Balatroon (GOB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOB tokeni tokenoomikat, avastage GOB tokeni reaalajas hinda!

GOB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOB võiks suunduda? Meie GOB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOB tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!