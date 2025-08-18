Mis on Goons of Balatroon (GOB)

Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.

Goons of Balatroon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goons of Balatroon (GOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goons of Balatroon (GOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goons of Balatroon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GOB kohalike valuutade suhtes

Goons of Balatroon (GOB) tokenoomika

Goons of Balatroon (GOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goons of Balatroon (GOB) kohta Kui palju on Goons of Balatroon (GOB) tänapäeval väärt? Reaalajas GOB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Goons of Balatroon turukapitalisatsioon? GOB turukapitalisatsioon on $ 282.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOB ringlev varu? GOB ringlev varu on 538.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOB (ATH) hind? GOB saavutab ATH hinna summas 0.053852 USD . Mis oli kõigi aegade GOB madalaim (ATL) hind? GOB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOB kauplemismaht on -- USD . Kas GOB sel aastal kõrgemale ka suundub? GOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOB hinna ennustust

