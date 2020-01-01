GOOFY (GOOFY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GOOFY (GOOFY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GOOFY (GOOFY) teave GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement. In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown. Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful. Ametlik veebisait: https://goofydoge.top Ostke GOOFY kohe!

GOOFY (GOOFY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GOOFY (GOOFY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.36K $ 16.36K $ 16.36K Koguvaru: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Ringlev varu: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.36K $ 16.36K $ 16.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01924617 $ 0.01924617 $ 0.01924617 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GOOFY (GOOFY) hinna kohta

GOOFY (GOOFY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GOOFY (GOOFY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOOFY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOOFY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOOFY tokeni tokenoomikat, avastage GOOFY tokeni reaalajas hinda!

GOOFY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOOFY võiks suunduda? Meie GOOFY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOOFY tokeni hinna ennustust kohe!

