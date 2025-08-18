Rohkem infot GOOFY

GOOFY Hinnainfo

GOOFY Ametlik veebisait

GOOFY Tokenoomika

GOOFY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GOOFY logo

GOOFY hind (GOOFY)

Loendis mitteolevad

1 GOOFY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GOOFY (GOOFY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:39:04 (UTC+8)

GOOFY (GOOFY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01924617
$ 0.01924617$ 0.01924617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.43%

+13.43%

GOOFY (GOOFY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOOFY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOOFYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01924617 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOOFY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +13.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GOOFY (GOOFY) – turuteave

$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K

--
----

$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K

999.90M
999.90M 999.90M

999,903,555.183526
999,903,555.183526 999,903,555.183526

GOOFY praegune turukapitalisatsioon on $ 17.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOOFY ringlev varu on 999.90M, mille koguvaru on 999903555.183526. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.80K.

GOOFY (GOOFY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GOOFY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GOOFY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GOOFY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GOOFY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+34.79%
60 päeva$ 0+28.59%
90 päeva$ 0--

Mis on GOOFY (GOOFY)

GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement. In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown. Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GOOFY (GOOFY) allikas

Ametlik veebisait

GOOFY hinna ennustus (USD)

Kui palju on GOOFY (GOOFY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOOFY (GOOFY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GOOFY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GOOFY hinna ennustust kohe!

GOOFY kohalike valuutade suhtes

GOOFY (GOOFY) tokenoomika

GOOFY (GOOFY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOOFY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOOFY (GOOFY) kohta

Kui palju on GOOFY (GOOFY) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOOFY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOOFY/USD hind?
Praegune hind GOOFY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GOOFY turukapitalisatsioon?
GOOFY turukapitalisatsioon on $ 17.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOOFY ringlev varu?
GOOFY ringlev varu on 999.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOFY (ATH) hind?
GOOFY saavutab ATH hinna summas 0.01924617 USD.
Mis oli kõigi aegade GOOFY madalaim (ATL) hind?
GOOFY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOOFY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOOFY kauplemismaht on -- USD.
Kas GOOFY sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOOFY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOFY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:39:04 (UTC+8)

GOOFY (GOOFY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.