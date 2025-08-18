Mis on GOOFY (GOOFY)

GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement. In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown. Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful.

Üksuse GOOFY (GOOFY) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOOFY (GOOFY) kohta Kui palju on GOOFY (GOOFY) tänapäeval väärt? Reaalajas GOOFY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOOFY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOOFY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GOOFY turukapitalisatsioon? GOOFY turukapitalisatsioon on $ 17.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOOFY ringlev varu? GOOFY ringlev varu on 999.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOFY (ATH) hind? GOOFY saavutab ATH hinna summas 0.01924617 USD . Mis oli kõigi aegade GOOFY madalaim (ATL) hind? GOOFY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOOFY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOOFY kauplemismaht on -- USD . Kas GOOFY sel aastal kõrgemale ka suundub? GOOFY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOFY hinna ennustust

