Mis on Goodle ($GOODLE)

🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose: -vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch - Accelerates meme inspired liquidity for creators - Community-centric approach to DeFi and entertainment - Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem. 🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment: -Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi - Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community - Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack) - Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.

Üksuse Goodle ($GOODLE) allikas Ametlik veebisait

Goodle ($GOODLE) tokenoomika

Goodle ($GOODLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $GOODLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goodle ($GOODLE) kohta Kui palju on Goodle ($GOODLE) tänapäeval väärt? Reaalajas $GOODLE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $GOODLE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $GOODLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Goodle turukapitalisatsioon? $GOODLE turukapitalisatsioon on $ 28.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $GOODLE ringlev varu? $GOODLE ringlev varu on 78.27B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $GOODLE (ATH) hind? $GOODLE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $GOODLE madalaim (ATL) hind? $GOODLE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $GOODLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $GOODLE kauplemismaht on -- USD . Kas $GOODLE sel aastal kõrgemale ka suundub? $GOODLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $GOODLE hinna ennustust

