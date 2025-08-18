Goodle hind ($GOODLE)
-1.67%
-2.47%
+5.75%
+5.75%
Goodle ($GOODLE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $GOODLE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $GOODLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $GOODLE muutunud -1.67% viimase tunni jooksul, -2.47% 24 tunni vältel +5.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Goodle praegune turukapitalisatsioon on $ 28.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $GOODLE ringlev varu on 78.27B, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.42K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Goodle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Goodle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Goodle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Goodle ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.47%
|30 päeva
|$ 0
|+12.39%
|60 päeva
|$ 0
|+39.42%
|90 päeva
|$ 0
|--
🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose: -vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch - Accelerates meme inspired liquidity for creators - Community-centric approach to DeFi and entertainment - Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem. 🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment: -Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi - Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community - Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack) - Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.
