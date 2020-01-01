GoodBoy (GOODBOY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GoodBoy (GOODBOY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GoodBoy (GOODBOY) teave Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable. Ametlik veebisait: https://www.goodboy-onsol.com/ Ostke GOODBOY kohe!

GoodBoy (GOODBOY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GoodBoy (GOODBOY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 529.11K $ 529.11K $ 529.11K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 529.11K $ 529.11K $ 529.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02175124 $ 0.02175124 $ 0.02175124 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00053315 $ 0.00053315 $ 0.00053315 Lisateave GoodBoy (GOODBOY) hinna kohta

GoodBoy (GOODBOY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GoodBoy (GOODBOY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOODBOY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOODBOY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOODBOY tokeni tokenoomikat, avastage GOODBOY tokeni reaalajas hinda!

GOODBOY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOODBOY võiks suunduda? Meie GOODBOY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOODBOY tokeni hinna ennustust kohe!

