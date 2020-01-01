Good Person Coin (GPCX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Good Person Coin (GPCX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Good Person Coin (GPCX) teave A social media platform where people's physical and personal characteristics can be voted on. They can earn GPCX tokens with the votes collected. Ametlik veebisait: https://www.goodpersoncoin.com/ Ostke GPCX kohe!

Good Person Coin (GPCX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Good Person Coin (GPCX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.80M $ 14.80M $ 14.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00161263 $ 0.00161263 $ 0.00161263 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0014798 $ 0.0014798 $ 0.0014798 Lisateave Good Person Coin (GPCX) hinna kohta

Good Person Coin (GPCX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Good Person Coin (GPCX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GPCX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GPCX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GPCX tokeni tokenoomikat, avastage GPCX tokeni reaalajas hinda!

GPCX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GPCX võiks suunduda? Meie GPCX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GPCX tokeni hinna ennustust kohe!

