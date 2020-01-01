Good Games Guild (GGG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Good Games Guild (GGG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Good Games Guild (GGG) teave Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Ametlik veebisait: https://goodgamesguild.com/ Ostke GGG kohe!

Good Games Guild (GGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Good Games Guild (GGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 127.23K $ 127.23K $ 127.23K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 318.07K $ 318.07K $ 318.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 16.86 $ 16.86 $ 16.86 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00180044 $ 0.00180044 $ 0.00180044 Praegune hind: $ 0.00318066 $ 0.00318066 $ 0.00318066 Lisateave Good Games Guild (GGG) hinna kohta

Good Games Guild (GGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Good Games Guild (GGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GGG tokeni tokenoomikat, avastage GGG tokeni reaalajas hinda!

GGG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GGG võiks suunduda? Meie GGG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GGG tokeni hinna ennustust kohe!

