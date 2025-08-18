Rohkem infot GGG

Good Games Guild logo

Good Games Guild hind (GGG)

Loendis mitteolevad

1 GGG/USD reaalajas hind:

$0.00334574
$0.00334574$0.00334574
-5.30%1D
mexc
USD
Good Games Guild (GGG) reaalajas hinnagraafik
Good Games Guild (GGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00333839
$ 0.00333839$ 0.00333839
24 h madal
$ 0.00353378
$ 0.00353378$ 0.00353378
24 h kõrge

$ 0.00333839
$ 0.00333839$ 0.00333839

$ 0.00353378
$ 0.00353378$ 0.00353378

$ 16.86
$ 16.86$ 16.86

$ 0.00180044
$ 0.00180044$ 0.00180044

-0.32%

-5.28%

+5.56%

+5.56%

Good Games Guild (GGG) reaalajas hind on $0.0033467. Viimase 24 tunni jooksul GGG kaubeldud madalaim $ 0.00333839 ja kõrgeim $ 0.00353378 näitab aktiivset turu volatiivsust. GGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.86 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00180044.

Lüliajalise tootluse osas on GGG muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -5.28% 24 tunni vältel +5.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Good Games Guild (GGG) – turuteave

$ 133.83K
$ 133.83K$ 133.83K

--
----

$ 334.57K
$ 334.57K$ 334.57K

40.00M
40.00M 40.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Good Games Guild praegune turukapitalisatsioon on $ 133.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GGG ringlev varu on 40.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 334.57K.

Good Games Guild (GGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Good Games Guild ja USD hinnamuutus $ -0.000186768196037951.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Good Games Guild ja USD hinnamuutus $ +0.0004097736.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Good Games Guild ja USD hinnamuutus $ +0.0023847975.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Good Games Guild ja USD hinnamuutus $ -0.0025022257932589234.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000186768196037951-5.28%
30 päeva$ +0.0004097736+12.24%
60 päeva$ +0.0023847975+71.26%
90 päeva$ -0.0025022257932589234-42.78%

Mis on Good Games Guild (GGG)

Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse.

Üksuse Good Games Guild (GGG) allikas

Ametlik veebisait

Good Games Guild hinna ennustus (USD)

Kui palju on Good Games Guild (GGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Good Games Guild (GGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Good Games Guild nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Good Games Guild hinna ennustust kohe!

GGG kohalike valuutade suhtes

Good Games Guild (GGG) tokenoomika

Good Games Guild (GGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Good Games Guild (GGG) kohta

Kui palju on Good Games Guild (GGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GGG hind USD on 0.0033467 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GGG/USD hind?
Praegune hind GGG/USD on $ 0.0033467. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Good Games Guild turukapitalisatsioon?
GGG turukapitalisatsioon on $ 133.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GGG ringlev varu?
GGG ringlev varu on 40.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GGG (ATH) hind?
GGG saavutab ATH hinna summas 16.86 USD.
Mis oli kõigi aegade GGG madalaim (ATL) hind?
GGG nägi ATL hinda summas 0.00180044 USD.
Milline on GGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GGG kauplemismaht on -- USD.
Kas GGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GGG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:28:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.