Good Game US Dollar (GGUSD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Good Game US Dollar (GGUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Good Game US Dollar (GGUSD) teave

Ametlik veebisait:
https://fsl.com/ggusd

Good Game US Dollar (GGUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Good Game US Dollar (GGUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 3.54M
$ 3.54M
Koguvaru:
$ 3.55M
$ 3.55M
Ringlev varu:
$ 3.55M
$ 3.55M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.54M
$ 3.54M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.003
$ 1.003
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.995379
$ 0.995379
Praegune hind:
$ 0.999654
$ 0.999654

Good Game US Dollar (GGUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Good Game US Dollar (GGUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GGUSD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GGUSD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GGUSD tokeni tokenoomikat, avastage GGUSD tokeni reaalajas hinda!

GGUSD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu GGUSD võiks suunduda? Meie GGUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.