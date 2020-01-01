Good Game US Dollar (GGUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Good Game US Dollar (GGUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Good Game US Dollar (GGUSD) teave Ametlik veebisait: https://fsl.com/ggusd Ostke GGUSD kohe!

Good Game US Dollar (GGUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Good Game US Dollar (GGUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Koguvaru: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Ringlev varu: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.995379 $ 0.995379 $ 0.995379 Praegune hind: $ 0.999654 $ 0.999654 $ 0.999654 Lisateave Good Game US Dollar (GGUSD) hinna kohta

Good Game US Dollar (GGUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Good Game US Dollar (GGUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GGUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GGUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GGUSD tokeni tokenoomikat, avastage GGUSD tokeni reaalajas hinda!

GGUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GGUSD võiks suunduda? Meie GGUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GGUSD tokeni hinna ennustust kohe!

