Good Boy (BOY) teave Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth. Ametlik veebisait: https://www.goodboysol.net/ Valge raamat: https://www.goodboysolana.com/ Ostke BOY kohe!

Good Boy (BOY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Good Boy (BOY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.13K $ 33.13K $ 33.13K Koguvaru: $ 845.87M $ 845.87M $ 845.87M Ringlev varu: $ 845.87M $ 845.87M $ 845.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.13K $ 33.13K $ 33.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01083526 $ 0.01083526 $ 0.01083526 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003039 $ 0.00003039 $ 0.00003039 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Good Boy (BOY) hinna kohta

Good Boy (BOY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Good Boy (BOY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOY tokeni tokenoomikat, avastage BOY tokeni reaalajas hinda!

BOY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOY võiks suunduda? Meie BOY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOY tokeni hinna ennustust kohe!

